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02 червня 2020, Київ 16:23
Новини | Політика

Незабаром відбудеться нова зустріч голів МЗС країн «нормандського формату» – Кулеба

Кулеба: ми продовжимо розмову в «нормандському форматі» на рівні міністрів

Незабаром відбудеться нова зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час пресконференції в Берліні зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

«Ми продовжимо розмову в «нормандському форматі» на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас», – сказав Кулеба.

У «нормандському форматі» переговорів беруть участь представники України, Німеччини, Франції та Росії. Сторони обговорюють шляхи припинення збройного конфлікту на Донбасі, який триває з 2014 року.

Лідери країн «нормандського формату» востаннє зустрічалися в Парижі в грудні.

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