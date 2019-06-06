Трамп, Макрон і Мей відзначають ювілей висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, основних західних країн антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни, збираються на берегах Нормандії, щоб відзначити 75-річний ювілей висадки військ на півночі Франції. Події 6 червня 1944 року сприяли пришвидшенню перемоги над нацистською Німеччиною.

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей та президент Франції Емманюель Макрон планують на узбережжі закласти фундамент меморіалу британським військовим у Вер-сюр-Мер.

Макрон і президент США Дональд Трамп вшанують пам'ять загиблих американських солдатів на Американському цвинтарі в Нормандії. Дружини французького і американського лідерів, Бріжитт Макрон і Меланія Трамп, відвідають кладовище поблизу плацдарму «Омаха», де сили США зазнали найбільших жертв, втративши за день понад дві тисячі людей.

Макрон також планує відзначити 177 учасників Вільних французьких сил – збройних підрозділів французького патріотичного антинацистського руху «Вільна Франція», які сприяли десанту союзників.

П'ять років тому, 6 червня 2014 року, на відзначення 70-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії були запрошені президенти України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін. Неформальні домовленості, досягнуті тоді між лідерами Франції, Німеччини, України та Росії, поклали початок діалогу з мирного врегулювання на Донбасі, відомому як «нормандський формат».