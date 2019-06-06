З нагоди відзначення 75-ї річниці висадки союзницьких військ у Нормандії – Дня «Д» – понад 170 американських ветеранів Другої Світової війни пройшли ходою селом Коллевіль-сюр-Мер, що у регіоні Нормандія, Франція. Церемонія вшановує солдат, які воювали та загинули під час висадки десанту союзників, що сприяло поразці нацистської Німеччини. Президент США Дональд Трамп та французький лідер Емманюель Макрон зустрілися з ветеранами під час церемонії 6 червня. Поміж тим, британський принц Чарльз та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відвідали поминальну месу у кафедральному соборі в місті Байе, що розташоване неподалік. (Відео Reuters)