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Норвегія закриває свої кордони та порти для російських вантажівок і суден

Вид на Баренцбург на норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген(фото ілюстративне)

Влада Норвегії повідомила про рішення закрити свої кордони та порти для російських вантажівок та суден, приєднавшись до санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Прикордонний пунк Стурскуг – єдиний між Норвегією та Росією – закривається для перевезення всіх товарів у списку санкцій ЄС, заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт громадській телерадіокомпанії NRK.

Кордон між двома державами буде закрито з п’ятниці, російські судна не зможуть входити до портів Норвегії з 7 травня.

Але російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій, заявив міністр 29 квітня.

У МЗС заявили, що норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє, відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений крізь нього доступ країнам-учасницям, також не підпадатиме під санкції.

Член НАТО Норвегія не входить до Європейського союзу, але входить до Шенгенської зони — зони, що складається з 26 європейських країн, які офіційно скасували прикордонний контроль між своїми територіями.

Норвегія та Росія мають спільний кордон завдовжки 196 кілометрів.

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