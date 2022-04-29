Норвегія закриває свої кордони та порти для російських вантажівок і суден

Влада Норвегії повідомила про рішення закрити свої кордони та порти для російських вантажівок та суден, приєднавшись до санкцій ЄС через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Прикордонний пунк Стурскуг – єдиний між Норвегією та Росією – закривається для перевезення всіх товарів у списку санкцій ЄС, заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт громадській телерадіокомпанії NRK.

Кордон між двома державами буде закрито з п’ятниці, російські судна не зможуть входити до портів Норвегії з 7 травня.

Але російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій, заявив міністр 29 квітня.

У МЗС заявили, що норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє, відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений крізь нього доступ країнам-учасницям, також не підпадатиме під санкції.

Член НАТО Норвегія не входить до Європейського союзу, але входить до Шенгенської зони — зони, що складається з 26 європейських країн, які офіційно скасували прикордонний контроль між своїми територіями.

Норвегія та Росія мають спільний кордон завдовжки 196 кілометрів.