Набрали чинності нові санкції Норвегії проти РФ

Влада Норвегії повідомила, що запроваджений новий пакет санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та російського режиму, сьогодні набрав чинності. Як повідомила пресслужба МЗС 26 серпня, країна, зокрема, долучилася до санкцій, схвалених ЄС 21 липня.

«Ми знову діємо узгоджено з ЄС щодо застосування санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на російське керівництво та представників російської еліти. Ці санкції є необхідною відповіддю на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну», – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Обмеження запроваджені проти 54 фізичних та 10 юридичних осіб, зокрема проти мера Москви Сергія Собяніна та голови «Ростеху» Сергія Чемезова і десяти юридичних осіб, а також проти Сбербанку Росії.

Пакет запроваджує нову заборону на купівлю, імпорт чи передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить з Росії, розширює заборону доступу до норвезьких портів. Посилюються чинні зобов’язання щодо подання звітності, декларування активів та економічних ресурсів підсанкційних осіб, якщо вони перебувають у межах норвезької юрисдикції. Розширюється заборона на прийом будь-яких депозитів від російських громадян або фізичних осіб, які проживають у Росії, юридичних осіб та організацій, заснованих у Росії. Посилюється експортний контроль на товари подвійного призначення та передові технології.

Розширення та перегляд переліку товарів та технологій, які не можна експортувати до Росії, оскільки вони можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню Росії або розвитку сектору оборони та безпеки. Також розширено перелік товарів та технологій для використання у нафтопереробці, на експорт яких поширюється заборона.

Нині список санкцій включає понад 1200 фізичних та понад 100 юридичних осіб.