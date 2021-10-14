Стрілянина з лука в Норвегії: підозрюваний – 37-річний громадянин Данії

37-річного громадянина Данії підозрюють у нападі з луком і стрілами у центрі норвезького міста Конґсберґ і вбивстві п’яти людей, повідомила поліція 14 жовтня.

Ще двоє людей, зокрема офіцер поліції, що не перебував на службі, були поранені під час нападу, який стався ввечері 13 жовтня в місті, розташованому за 68 кілометрів на південний захід від столиці Осло.

Поліція нічого не повідомила про можливі мотиви нападника.

Кількість загиблих стала найбільшою з усіх нападів у Норвегії з 2011 року, коли ультраправий екстреміст Андерс Берінґ Брейвік убив 77 людей, більшість із яких – підлітки, у молодіжному таборі.

Слідчі вирішують, чи кваліфікувати нинішній напад як терористичний акт.

За словами адвоката підозрюваного, поліція допитує його, він співпрацює зі слідством.

Після нападу поліції Норвегії, яка зазвичай є беззбройною, наказали носити вогнепальну зброю.