Норвегія: стрілянину в мечеті розслідують як «спробу теракту»

Стрілянину в мечеті біля столиці Норвегії Осло розслідують як «спробу теракту».

Правоохоронці вважають, що затриманий має ультраправі та антиіммігрантські погляди.

Одна людина, яка змогла здолати підозрюваного, отримала «легкі поранення».

Через кілька годин після атаки на околиці комуни Берум знайшли тіло молодої жінки, яка пов’язана з підозрюваним.

Поліція описала затриманого як «молодого чоловіка» із «норвезьким походженням».

Цього року мечеті почали посилено охороняти після березневої стрілянини в Новій Зеландії, де загинули понад 50 людей.