Суд у Росії засудив громадянина Норвегії до 14 років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві

Московський міський суд 16 квітня засудив до 14 років колонії суворого режиму громадянина Норвегії Фруде Берга, визнавши його винним у шпигунстві проти Росії.

Суд оголосив тільки вступну і резолютивну частини вироку, оскільки справа норвежця з огляду на те, що має гриф «цілком таємно», розглядалася в закритому режимі.

За версією слідства, 63-річний Берг – колишній прикордонний інспектор округу Фіннмарк на кордоні з російською Мурманської областю, їздив у відрядження до Росії на прохання співробітників Військової розвідувальної служби Норвегії, де нібито збирав інформацію про російські атомні підводні човни. Як кажуть слідчі, дані про кораблі норвежцю передавав співробітник російського оборонного підприємства, якого визнали винним у держзраді й засудили до 13 років позбавлення волі.

63-річний Берг заперечує провину.

Він наполягає на тому, що не повністю розумів, чим займався, і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Адвокат Ілля Новіков заявив, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебував під арештом.