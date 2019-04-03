У Росії громадянина Норвегії звинувачують у зборі даних про атомні субмарини

Арештованого у Росії за підозрою в шпигунстві норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни, заявляє російська прокуратура.

Як сказала прокурор Мілана Дігаєва 2 квітня в Москві, де почався суд у справі громадянина Норвегії, дані про кораблі Бергу передавав співробітник російського оборонного підприємства, за діями якого спостерігали спецслужби.

Суд продовжив арешт обвинуваченого до 22 вересня. Засідання проходило в закритому режимі. 63-річний Берг заперечує свою провину.

Він наполягає на тому, що не повністю розумів, чим займався, і не усвідомлював можливих наслідків своїх дій. Адвокат Ілля Новіков заявив, що стосовно Берга могли вчинити провокацію.

Фруде Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебуває під арештом.