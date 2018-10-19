Норвегія звільнила підозрюваного в шпигунстві росіянина – поліція

Норвегія звільнила росіянина Михайла Бочкарьова, підозрюваного в шпигунстві, повідомила Норвезька поліційна служба безпеки (PST).

18 жовтня норвезький суд ухвалив рішення відпустити Бочкарьова, заявивши, що слідчі не змогли навести докази. Він залишався під вартою, тому що PST подав апеляцію на рішення суду. Однак уже сьогодні поліційна служба повідомила, що вирішила відкликати апеляцію.

«Ми продовжуємо розслідувати провадження. Жодне рішення не буде ухвалене щодо висування звинувачень. Він може їхати додому», – заявила норвезькому телебаченню прокурор Катрін Тонстад.

Бочкарьова затримали наприкінці вересня в аеропорту Осло за звинуваченням у здійсненні незаконної розвідувальної діяльності після відвідування семінару з питань цифрових технологій у парламенті країни.

Росія вимагала від Осло відкликати «абсурдні звинувачення» та випустити Бочкарьова. Російське МЗС назвало чоловіка співробітником апарату Ради Федерації (верхньої палати парламенту Росії).

ЗМІ припускали, що Бочкарьова можуть обміняти на норвежця Фруде Берга, затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, однак PST заперечила зв’язок між цими двома справами.

Берг заарештували в грудні 2017 року. Він продовжує очікувати на розгляд його справи в суді. Чоловік визнав, що допомагав норвезькій розвідці, інколи надаючи кур’єрські послуги.