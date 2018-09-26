Лавров назвав «пропагандою» затримання в Норвегії працівника парламенту Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував владу Норвегії через арешт російського громадянина, представника парламенту країни за підозрою в шпигунстві.

25 вересня Лавров назвав обвинувачення «пропагандою» і заявив, що «хоче зрозуміти, що сталося» з російським громадянином.

«До речі, ви знаєте, що його запрошував норвезький парламент? Норвезька гостинність б’є всі рекорди», – сказав Лавров у кулуарах засідання Генасамблеї ООН.

Михайла Бочкарьова арештували 21 вересня, коли він відвідував конференцію з посилення співпраці між парламентськими адміністраціями Європи.

Москва рішуче заперечує обвинувачення в шпигунстві на адресу свого громадянина і вимагає його негайного звільнення.

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МЗС Росії викликало посла Норвегії після арешту росіянина і висловило йому протест.

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг заявила, що справа не є політичною.

Норвезькі ЗМІ повідомляють, що затриманий є радником з інформаційних технологій у російському парламенті, і його поведінка на дводенній конференції була підозрілою.