МЗС Росії викликало посла Норвегії після арешту росіянина за підозрою в шпигунстві

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Норвегії після арешту 23 вересня російського громадянина за підозрою в шпигунстві.

«Ми вимагаємо негайного скасування абсурдних звинувачень та його звільнення», – сказано в повідомленні МЗС Росії 24 вересня.

Російське зовнішньополітичне відомство назвало ім’я затриманого – М. А. Бочкарьов.

У Норвегії цього чоловіка підозрюють у здійсненні минулого тижня незаконної розвідувальної діяльності після відвідування семінару з питань цифрових технологій у парламенті країни.

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що справа не є політичною, а є «справою поліції, яка зараз розслідується».

Інформаційне агентство Норвегії (NTB) 23 вересня повідомило, що чоловік був затриманий в аеропорту Ґардермуен поблизу столиці Осло 21 вересня. Агентство повідомляє, що чоловіка взяли під варту після слухання в окружному суді Осло 22 вересня. Його будуть утримувати протягом двох тижнів через ризик знищення доказів, цитує NTB представника Служби безпеки Норвегії.

У грудні Росія заявила, що затримала норвезького громадянина за підозрою в шпигунстві після того, як він нібито отримав секретні документи від російського чоловіка, який також перебуває під арештом.

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Росія ув’язнила кількох людей із сусідніх країн, включаючи Естонію, Литву та Україну, за звинуваченням у шпигунстві. Напруження особливо посилилось після анексії Росією українського Криму в 2014 році та участі у бойових діях на сході України.

Кремлівські критики кажуть, що Росія використовує шпигунські претензії як інструмент геополітичної конкуренції.