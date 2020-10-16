Фільм Олега Сенцова «Носоріг» отримав фінансову підтримку від європейського фонду

Проект фільму українського режисера з Криму Олега Сенцова «Носоріг» отримав фінансову підтримку від фонду Eurimages на суму 270 тисяч євро. Про це повідомив сам Сенцов.

«Дякую усім причетним до вступу України в цю важливу європейську кіноінституцію, а також тим, хто працював, щоб наш фільм був там гідно представлений», – написав Сенцов у фейсбуці.

Eurimages – європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт, створений при Раді Європи e 1988 році. Фонд займається допомогою в створенні копродукції, підтримкою кінотеатрального показу, частковою компенсацією витрат на переклад фільмів у цифровий формат, а також сприяє дистрибуції картин.

Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня.

Раніше Рада з державної підтримки кінематографії схвалила надання 25 мільйонів гривень фінансування з державного бюджету для зйомок фільму.

У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка «Носоріг» – кримінальна драма.