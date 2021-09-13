Викрито корупційну схему під час закупівлі ноутбуків для вчителів – Федоров

Служба безпеки України запобігла спробі реалізації корупційної схеми на суму 300 млн грн під час закупівлі ноутбуків для вчителів, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Зруйнували схему з субвенцією на 300 мільйонів на ноутбуки для вчителів. Всі тендери активні, але відправлені на перевірку. Шахраї говорили, що вони представники чиновників і почали домовлятися, хто переможе на закупівлі в кожній області», – розповів Федоров у Telegram.

Він зазначив, що лише контроль над субвенцією допоможе заощадити 100 мільйонів гривень або закупити ноутбуків для 5 тисяч викладачів.

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У держбюджеті передбачено, що 980 млн грн будуть виділені на придбання ноутбуків вчителям, орієнтовна вартість ноутбука – 20 тис грн. У межах ініціативи щодо забезпечення ноутбуками вчителів було оголошено тендери на закупівлю майже 49 тисяч ноутбуків.