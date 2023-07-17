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У Новій Каховці окупанти виселяють місцевих, які проживають біля Дніпра – Генштаб ЗСУ

За даними штабу, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти також вимкнули зв’язок

У Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти масово виселяють місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників. Попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет-з’єднання», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі припускають, що, обмежуючи зв’язок, вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра, куди російські війська передислокувалися після того, як залишили позиції на правому березі у листопаді минулого року.

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