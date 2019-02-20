Міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ) розкритикував українську прокуратуру через тиск на журнал «Новое время».

«Прокуратура в Україні має розслідувати ймовірну корупцію, розкриту «Новим временем», а не тиснути на журнал і його репортера Івана Верстюка, щоб вони розкрили свої джерела. Захист джерел є фундаментальним принципом збирання інформації й ми закликаємо прокурорів закрити цю справу негайно», – заявив директор програм CPJ Карлос Мартінез де ла Серна в Нью-Йорку.

18 лютого «Новое время» заявило, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції. За словами журналістів, 4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції і до всіх матеріалів, які надсилав на емейл-адреси видання журналіст Іван Верстюк.

Він є автором низки розслідувань, зокрема про корупцію в оборонних закупівлях. Розслідування Генпрокуратури, в межах якого суд виніс своє рішення, стосується його статті «Діамантова дочка». У матеріалі йшлося про навчання дочки екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця у Великій Британії.

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган пояснила, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібний через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

У «Комітеті захисту журналістів» нагадали, що у серпні 2018 року Печерський районний суд Києва надав доступ до телефонів журналістки «Нового времени» Крістіни Бердинських та журналістки Радіо Свобода Наталки Седлецької в справі про можливе розголошення директором НАБУ Артемом Ситником даних досудового розслідування.

Європейський суд з прав людини вказав уряду України, що він має забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних із телефону Седлецької.