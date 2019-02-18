У Генпрокуратурі пояснили, що шукають у виданні «Новое время»

Доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібний через «розголошення матеріалів досудового розслідування», заявила 18 лютого речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Легше за все в заголовку згадати прізвище Луценка, а важче – відповісти на запитання слідчого. Колеги, потрібно бути чесними до кінця», – написала у Facebook Сарган і вказала на роз’яснення, яке надав речник ГПУ Андрій Лисенко.

«17 серпня 2016 на інтернет-порталі «Новое время» опубліковано статтю: «Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємниці прокурора Корнійця у Великій Британії» із викладом фотокопій матеріалів британської сторони, отриманих у рамках міжнародної правової допомоги. Опубліковані у статті документи є матеріалами кримінального провадження, які не підлягають оприлюдненню, оскільки їх публікація може зашкодити слідству і допомогти підозрюваним уникнути відповідальності», – повідомив Лисенко.

«Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження від 23.03.2017 за фактом розголошення, невстановленими особами, відомостей досудового розслідування (ч. 1 ст. 387 КК України)… Оскільки ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» (власник інтернет порталу «Новое время» – ред.) відмовився надавати необхідну для розслідування правопорушення інформацію… слідчі прокуратури були вимушені отримати доступ до матеріалів через суд, оскільки власник інформації ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» відмовився надавати необхідні для розслідування матеріали», – додав речник ГПУ.

Раніше 18 лютого видання «Новое время» заявило, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції. За словами журналістів, 4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції і до всіх матеріалів, які надсилав на емейл-адреси видання журналіст Іван Верстюк.

Відповідну постанову 13 лютого редакції вручив слідчий ГПУ. «Якщо НВ не надасть запитувану слідчими інформацію, на видання чекає обшук», – заявили журналісти.

Вони розповіли, що Верстюк є автором низки розслідувань, зокрема про корупцію в оборонних закупівлях. Розслідування Генпрокуратури, в межах якого суд виніс своє рішення, стосується його статті «Діамантова дочка». У матеріалі йшлося про навчання дочки екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця у Великій Британії.

«Корнієць – один з двох так званих «діамантових прокурорів», високопоставлених співробітників прокуратури, затриманих у липні 2015 року на великому хабарі. Його звільнили, але саму справу про корупцію Корнійця досі розглядає столичний Голосіївський райсуд», – пояснили журналісти.

Стаття була оприлюднена в серпні 2016 року. У ній йдеться про те, що заступник прокурора Київщини, маючи зарплату 200 тисяч гривень на рік, заплатив понад 120 тисяч фунтів стерлінгів за навчання дочки в британських школах.

Згідно з повідомленням, Генпрокуратура розцінила публікацію цих даних як розголошення таємниці слідства і в червні 2017 року вже допитувала Верстюка.

«Рішення Печерського райсуду, що дає Генпрокуратурі необмежений доступ до редакційних матеріалів, порушує, за оцінкою НВ, не тільки свободу слова, але і право журналістів на захист джерел інформації», – підкреслили журналісти.