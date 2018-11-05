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05 Листопад 2018, Київ 14:19
Новини | Суспільство

Роботи стажерки і фотокореспондента Радіо Свобода відзначені на конкурсі «Новомедіа»

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Колишня стажерка Радіо Свобода Олена Семенюк і фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко отримали дипломи «Новомедіа Форуму», який відбувся 2–3 листопада в Києві.

Журналісти винагороджені в номінації «Християнські цінності на радіо», зокрема, за публікацію «Пастор для інклюзії». У ній розповідається про пастора Християнської молодіжної церкви в Житомирі Дениса Дмитрова, який організував однодумців для допомоги дітям з особливими потребами.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Пастор для інклюзії

«Новомедіа Форум» – це щорічна журналістська подія в Києві, платформа для спілкування та підвищення кваліфікації представників медіа-сектора і всіх зацікавлених. На форумі зустрічаються фахівці в телебаченні, радіомовленні, газетно-журнальному секторі, веб-проектах і нових медіа.

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