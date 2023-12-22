У Новомосковську депутати не змогли визначитися з новою назвою міста

Депутати Новомосковської міської ради Дніпропетровщини не підтримали жоден із трьох варіантів для перейменування міста. Голосування відбулося на сесії міськради 22 грудня.

Як повідомили Радіо Свобода в пресслужбі міськради, з 38 депутатів на сесії були присутні 26. Жоден з варіантів назви – Новосамарськ, Самар, Нова Самар – не набрав більшості голосів.

Зокрема, за назву Новосамарськ проголосували троє, за Самар – 13 , Нова Самар– 17 депутатів.

Раніше, під час паперового та електронного опитування містян, фаворитами були назви Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Вони, за даними міського голови Сергія Рєзніка, набирали відповідно 51%, 42% та 7% голосів.

Варіант Нова Самар винесли на голосування депутатів за пропозицією громадської організації «Родина Героя».

Тепер, як планують у міськраді, питання винесуть на повторне голосування сесії у січні 2024 року. Варіант, який узгодять у міськраді, подадуть на затвердження парламентом.

Раніше розглядалося дев’ять варіантів нової назви Новомосковська на Дніпропетровщині готується до перейменування. Зокрема, йшлося про повернення однієї з історичних назв – Самар, Самарчик, Новоселиця. Був також варіант Січеслав.