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У Новомосковську депутати не змогли визначитися з новою назвою міста

Жоден із трьох варіантів для перейменування міста (Новосамарськ, Самар, Нова Самар) не набрав більшості голосів
Жоден із трьох варіантів для перейменування міста (Новосамарськ, Самар, Нова Самар) не набрав більшості голосів

Депутати Новомосковської міської ради Дніпропетровщини не підтримали жоден із трьох варіантів для перейменування міста. Голосування відбулося на сесії міськради 22 грудня.

Як повідомили Радіо Свобода в пресслужбі міськради, з 38 депутатів на сесії були присутні 26. Жоден з варіантів назви – Новосамарськ, Самар, Нова Самар – не набрав більшості голосів.

Зокрема, за назву Новосамарськ проголосували троє, за Самар – 13 , Нова Самар– 17 депутатів.

Раніше, під час паперового та електронного опитування містян, фаворитами були назви Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Вони, за даними міського голови Сергія Рєзніка, набирали відповідно 51%, 42% та 7% голосів.

Варіант Нова Самар винесли на голосування депутатів за пропозицією громадської організації «Родина Героя».

Тепер, як планують у міськраді, питання винесуть на повторне голосування сесії у січні 2024 року. Варіант, який узгодять у міськраді, подадуть на затвердження парламентом.

Раніше розглядалося дев’ять варіантів нової назви Новомосковська на Дніпропетровщині готується до перейменування. Зокрема, йшлося про повернення однієї з історичних назв – Самар, Самарчик, Новоселиця. Був також варіант Січеслав.

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