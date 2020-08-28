Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Черкащину представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука, повідомляє пресслужба голови держави.

За повідомленням, Зеленський вручив новому очільнику області службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону.

«Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є», – сказав Зеленський.

Сергійчук пообіцяв «розвивати область, щоб життя черкащан було кращим». «Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки й медичної, покращення якості освіти. Це і «Велике будівництво», – заявив Сергій Сергійчук.

У 2019 році Сергійчук був заступником керівника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Напередодні Зеленський представляв нового голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Кандидатури Назаренка і Сергійчука перед цим схвалив Кабмін.