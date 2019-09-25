Уряд призначив нового голову Нацполіції

Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції Ігоря Клименка, повідомив за підсумками засідання уряду 25 вересня прем’єр Олексій Гончарук.

Попередник Клименка Сергій Князєв напередодні оголосив про намір піти у відставку, не пояснивши рішення. Сергій Князєв став головою Нацполіції у лютому 2017 року.​

Напередодні з його іменем опосередековано пов’язали ситуацію із ексдружиною Вікторією Князєвою на кордоні. Повідомлялося, що вона нібито спільно зі ще кількома особами не задекларувала при виїзді за кордон значну суму грошей. Сам голова Нацполіції назвав це повідомлення «дезінформацією» та «інформаційною атакою», вказавши, що відповідальність за ці гроші ніс власник будівельної компанії, на якого працює його колишня дружина.

За даними на сайті Нацполіції, новопризначений Клименко є генералом поліції третього рангу, кандидатом психологічних наук.

Від березня 2018 року по теперішній час він був заступником голови Національної поліції України, з жовтня 2017 по березень 2018 – заступником голови Національної поліції України – начальником Департаменту кадрового забезпечення.

У 2002 році Клименко був патрульним оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово Спеціального миротворчого центру Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України.