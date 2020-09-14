Владна партія Японії обрала кандидатуру нового прем’єра замість Абе

Ліберальна демократична партія Японії обрала нового голову партії, а відтак і кандидата на прем’єр-міністра, який мав би замінити голову уряду Сіндзо Абе. Ним став Йосіхіде Суґа, повідомляють міжнародні медіа.

Зараз 71-річний Суґа працює головним секретарем Кабінету міністрів у нинішній адміністрації. Він обійшов інших суперників – колишнього міністра оборони Сіґеру Ісібу та ексміністра закордонних справ Фуміо Кісіду.

Суґа отримав 377 з 534 голосів законодавців від партії і її регіональних представників, які брали участь у виборах.

Тепер кандидатуру Суґи має затвердити парламент на голосуванні 16 вересня. Шанси на позитивне рішення доволі великі, адже консервативна ЛДП контролює нижню Палату представників і входить до коаліційної більшості у верхній Палаті радників.

В разі затвердження Суґа очолюватиме уряд Японії до виборів у вересні 2021 року.

28 серпня прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебуває на посаді з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров’я.