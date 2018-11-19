Шведська академія оголосила новий склад Нобелівського комітету з літератури

Шведська академія спільно з Нобелівським фондом оголосили про новий склад Нобелівського комітету з літератури.

До нього увійдуть п’ять членів академії: письменник Пер Вестберг (голова), історик і критик Хорас Енгдаль, поет і драматург Крістіна Лугн, письменник Андерс Олссон, філолог Єспер Свенбу, а також п’ятеро запрошених експертів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Шведської академії.

У 2018 році Нобелівську премію з літератури не вручали через сексуальний скандал.

Фотографа Жана-Клода Арно, чоловіка члена Шведської академії і поетеси Катаріни Фростенсон, звинуватили у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях і засудили до двох років в’язниці.

На тлі скандалу стало відомо, що Арно і деякі інші члени академії розкривали імена лауреатів премії до їх офіційного оголошення.

Арно, який керував культурним проектом за фінансової підтримки Шведської академії наук, відкинув звинувачення у домаганнях і в тому, що розголошував імена лауреатів Нобелівської премії.

Востаннє премію з літератури, засновану 1901 року, не вручали 1943 року під час Другої світової війни.

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