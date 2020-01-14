Новинський про своє кнопкодавство: «Це неправда»

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський, якого 14 січня журналісти руху «Чесно» зафіксували за кнопкодавством, заперечує факт неперсонального голосування. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Це неправда», – наполягає депутат.

Новинський стверджує, що кнопку за свого сусіда – ще одного позафракційного парламентаря Мусу Магомедова, – не натискав.

«Він прийшов через 5 секунд (від початку голосування – ред.) і сам натиснув на кнопку», – наголошує депутат.

Водночас у «Чесно» звертають увагу на те, що голос Магомедова «за» висвітився на загальному табло голосування ще до моменту його повернення на робоче місце, відтак, на думку журналістів руху, це свідчить, що за нього проголосував саме Новинський, який сидів поруч.

13 січня президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України», який «запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування)». Відтак це каратиметься штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щонайменше 45 разів депутати 9-го скликання накнопкодавили за перші 4 місяці роботи у Раді. З них 27 разів це робили члени ОПЗЖ.