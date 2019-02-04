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04 Лютий 2019, Київ 17:36
Новини | Події

НСЖУ заявляє про обстріл свого офісу в Києві

НСЖУ: у ніч проти 1 лютого з вогнепальної зброї стріляли у вікно офісу Київської регіональної організації

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Національна спілка журналістів України заявляє про обстріл офісу своєї Київської регіональної організації.

НСЖУ повідомляє, що в ніч проти 1 лютого з вогнепальної зброї стріляли у вікно.

«У поліції заявили, що дивуватися немає чому: приміщення в самісінькому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, де стрілянина – не дивина. У місті останнім часом з’ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї (а за попередніми висновками, мова йде саме про бойову, а не травматичну зброю) трапляється досить часто», – розповіла відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алла Малієнко.

За її словами, попередньо, збитків оцінюють у 15-20 тисяч гривень.

Поліція наразі не коментувала заяву Національної спілки журналістів України.

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