НСЖУ: 175 фізичних атак на журналістів зафіксовані за два роки

175 фізичних атак на журналістів зафіксовані за два роки, повідомила Національна спілка журналістів України під час презентації «Індексу фізичної безпеки журналістів України» за підсумками 2018 року.

Відповідно до оприлюднених даних, у 2018 році зафіксували 86 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ, ще 89 інцидентів у 2017 році. Найбільше інцидентів – 13 – сталося в травні, 12 – у березні, по 9 – у лютому та вересні 2018. Крім того, експерти відзначають, що атаки на журналістів у 2018 році супроводжувалися особливою агресією та жорстокістю, внаслідок чого чимало представників ЗМІ отримали серйозні травми.

Відповідно до оприлюднених даних «Індексу», у 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 10 – правоохоронці, один інцидент стався із застосуванням зброї.

Національна спілка стверджує, що на 50 відсотків зросла кількість атак на жінок-журналісток. У 2018 році таких випадків зафіксували 37.

«Якщо ж говорити про регіони, то очевидне лідерство в цьому антирейтингу веде місто Київ та область, зокрема, зафіксовано 29 інцидентів фізичної агресії. На другому місці – Дніпропетровська область – 10 випадків застосування сили до журналістів. На третьому – Одеська область із 7 інцидентами. Відзначу, що торік Одещина посіла друге місце – у 2017 було зафіксовано 10 інцидентів», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Інститут масової інформації зафіксував у 2018 році в Україні 235 випадків порушень свободи слова.