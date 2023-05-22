Ексміністр культури Нищук призначений головою Комітету Шевченківської премії

Указом президента України головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначено колишнього міністра культури, актора Євгена Нищука. В указі Володимира Зеленського на сайті Офісу президента йдеться також про рішення «увільнити» від виконання обов’язків голови Комітету Юрія Макарова.

«Голові Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка», – йдеться в тексті указу.

Сам Євген Нищук у фейсбуці написав: «Розумію ту велику місію, до якої долучений. Вдячний своїм попередникам і робитиму все, щоб премія здобула новий імпульс для розвитку».

У березні журналіст, телеведучий Юрій Макаров повідомив про рішення піти з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згодом це зробили і члени комітету Шевченківської премії. Відставки відбулися на тлі подій довкола оголошення лауреатів премії, яких уперше за 60 років не назвали, за традицією, 9 березня. Серед причин такого «запізнення» вказували бажання присудити додаткову премію «За внесок у перемогу». Втім, у підсумку, лауреати все ж оголосили – через два дні, 11 березня.