ОАСК відкрив провадження у справі за позовом «Батьківщини» до НАЗК

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» до Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомила у четвер пресслужба суду.

«Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Розглянувши заяву про забезпечення позову, яка надійшла одночасно із позовом, суд відмовив позивачу у вжитті заходів його забезпечення. Суд мотивував своє рішення тим, що політичною партією «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» не надано належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача», – йдеться в повідомленні.

У суді нагадали, що позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти. Серед інших вимог позову, кажуть в суді, – скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності партії за четвертий квартал 2020 року.

Рух «Чесно» повідомив 25 листопада, що, згідно з висновком НАЗК, у звіті «Батьківщини» за перший квартал 2020 року виявили кілька порушень, а саме:

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ «Фінейт» на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявили невідповідність їхнього доходу та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017- 2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки. Йдеться про гроші, які партія отримала з держбюджету як компенсацію витрат на парламентську виборчу кампанію.

У «Чесно» повідомили, що це вже третій випадок, коли НАЗК позбавляє парламентську партію державного фінансування, але попередні дві політсили, «Опозиційний блок» та «Слуга народу», самі від нього відмовлялися.