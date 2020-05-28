ОБСЄ закликала звільнити журналістів, затриманих у Росії на пікетах на підтримку колеги Іллі Азара

Офіційний представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір закликав негайно звільнити журналістів, затриманих у Москві на пікетах на підтримку Іллі Азара.

Серія одиночних пікетів на підтримку Іллі Азара біля будівлі головного управління МВС у Москві відбулася вдень і ввечері 28 травня.

Учасники пікетів були затримані, серед них є головний редактор сайту «Медіазона» Сергій Смирнов, журналісти радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер та Олександр Плющев, журналіст телеканалу «Дождь» Михайло Фішман, кореспондент порталу «Русская планета» Ілля Васюнін.

За чинним російським законодавством, одиночний пікет – єдина форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Але фактично поліція часто затримує учасників будь-якого протестного виступу.

Суд у Росії заарештував журналіста «Нової газети» і активіста Іллю Азара на 15 діб за одиночний пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Москві. Його визнали винним у повторному порушенні законодавства про мітинги. Про це Азар повідомив в своєму телеграм-каналі.

Азара затримали під час пікету на підтримку засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова 26 травня в центрі Москви. Підставою для затримання поліція назвала заборону на проведення публічних заходів.