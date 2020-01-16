Київ пропонує 3 нові ділянки розведення і повторну верифікацію відведення важких озброєнь – Оліфер

Речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі 16 січня повідомила, що українська сторона висловилася за проведення повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання місією ОБСЄ та пропонує провести розведення сил та засобів на додаткових трьох ділянках.

«Вирішення безпекових проблем – головне в порядку денному. Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання… На продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековий підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних сил України», – повідомила Оліфер у фейсбуці.

Вона додала, що українська сторона поінформувала про план заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі та про те, що «робота задля подальшого звільнення людей (з окупованих територій – ред.) продовжується».

Оліфер вказала, що українська сторона також запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Як передає кореспондент Радіо Свобода у Мінську, посол Гайді Ґрау вступила на посаду спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та на переговорах ТКГ щодо Донбасу, але перше засідання цьогоріч вела не вона, а колишній представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Останній пояснив, що це було зроблено, щоб пані Ґрау змогла «плавно увійти» у тематику та стиль ведення переговорів.

Ґрау за підсумками переговорів провела короткий брифінг, але на запитання не відповідала.

Вона заявила, що сторони у ТКГ обговорювали шляхи реалізації домовленостей лідерів «нормандського четвірки», назвала міни головною причиною уражень та смертей цивільних осіб на лінії розмежування на Донбасі та закликала прискорити розмінування. Взагалі, за її словами, цього січня суттєво знизилися випадки порушень режиму тиші на Донбасі. Обмін полоненими 29 грудня вона назвала проривом та фактором «зміцнення довіри» між сторонами конфлікту.

Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на 29 січня, переговори вестиме Ґрау, а Сайдік їй допомагатиме.