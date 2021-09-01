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У серпні температура повітря в Києві була майже на градус вищою за норму – кліматологи

Найспекотніше у Києві було 17 серпня

Середньомісячна температура у серпні в Києві була на 0,7 градуса вищою за кліматичну норму – +21,1. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6 градуса, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4 градуса», – мовиться у повідомленні.

За даними обсерваторії, у серпні випало 65 мм опадів, або 116 відсотків кліматичної норми.

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