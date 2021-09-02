Минуле літо в столиці встановило 14 температурних рекордів – обсерваторія

Упродовж минулого літа в Києві було зафіксовано 14 температурних рекордів, десять з них – у червні. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середня температура цьогорічного літа у столиці склала +22,3 градуса, що на 1,9 градуса перевищило кліматичну норму. Це літо стало другим найтеплішим за історію спостережень. Найспекотнішим, не лише в Києві, а й в Україні, лишається літо 2010 року.

«Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилася до +7,4 градуса, а найспекотнішим виявилося 24 червня, коли температура після полудня піднялася до +35,5 градусів», – мовиться у повідомленні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77 відсотків кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.