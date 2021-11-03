СБУ і НАБУ провели обшуки у Державній податковій службі

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро провели обшуки у Державній податковій службі, повідомили пресслужби обох відомств у середу.

«Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. За попередньою інформацією, схема полягала у «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. Для отримання доказів протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні. Серед іншого, вони відбувалися у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження. В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим «скруткам», а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових», – йдеться в повідомленні СБУ.

У свою чергу, НАБУ додає, що «слідчі дії санкціоновані», обшуки провели за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повідомляється, що розслідування розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією зі звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обшуки у Державній податковій службі пройшли на тлі відставки з посади першого віцепрем’єра, міністра економіки Олексія Любченка. Кілька засобів масової інформації заявили, що обшуки у справі про корупцію пройшли і в самого Любченка, втім правоохоронні органи офіційно прізвищ фігурантів не назвали. Водночас речниця Олексія Любченка Анастасія Політіко у фейсбуці заперечила такі обшуки за місцем його праці і проживання, вказавши, що ніякі слідчі дії там не відбувалися.