Внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний – штаб ООС

Бойовики увечері 11 липня обстріляли село Чермалик, що на лінії зіткнення, і смертельно поранили місцевого жителя, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, під час артилерійського обстрілу снаряд впав у подвір’я приватного будинку, 49-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його евакуювали військові медики.

«Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі, від отриманих травм чоловік помер», – йдеться в повідомленні.

У штабі нагадали, що обстріл вівся зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

Бойовики незаконного угруповання «ДНР» не оприлюднювали заяв із приводу обстрілу.

Протягом доби 11 липня бойовики 24 рази порушили режим тиші, внаслідок обстрілів загинув один військовий Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.