ОГП: війська РФ обстріляли Донеччину – загинула людина, є поранені

Через російські обстріли Донеччини загинула одна людина, ще п’ятеро поранені, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 3 вересня війська РФ обстріляли населені пункти Північне, Торецьк та Тихонівка Краматорського району.



«Внаслідок обстрілів, ймовірно з артилерії, зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні», – йдеться у повідомленні.



Також, за даними Офісу генпрокурора, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо людей – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх будинків, постраждалих доставили до медичних закладів.



В Офісі генпрокурора не уточнюють, у яких саме постраждали люди.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.