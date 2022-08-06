Харків обстріляли ракетами С-300 – прокуратура

У Харкові на місці ракетного удару правоохоронці виявили ракети, що відповідають за своїми ознаками типу ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«Під час огляду місця події виявлено металеві фрагменти ракети, які за своїми ознаками відповідають типу ракет С-300. За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріл з Бєлгородської області РФ», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що внаслідок нічного ракетного удару по по Слобідському району Харкова частково зруйновано складське приміщення одного з підприємств – там не було жодних військових об‘єктів.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окрім Слобідського району, російські ракети також поцілили на територію об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі.



Крім того, загарбники протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони області. Через російські атаки зазнали поранень дві людини: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.