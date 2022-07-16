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Двох загиблих витягли з-під завалів у Нікополі – ДСНС

Вранці в суботу з реактивних систем залпового вогню «Град» війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області (фото ілюстративне)

Дві людини загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Нікополю Дніпропетровської області в суботу вранці, їхні тіла витягнули з-під завалів, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«О 10:15 рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 2 загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені», – йдеться в повідомленні.

Водночас, повідомляється, що за іншими адресами, які постраждали внаслідок обстрілу, триватимуть роботи.

За даними влади, вранці в суботу з реактивних систем залпового вогню «Град» війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Були пошкоджені 12 житлових будівель і два навчальних заклади, поранена жінка. Також повідомлялося, що дві людини перебувають під завалами зруйнованих квартир.

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