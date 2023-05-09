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Війська РФ артилерією та дронами атакували Нікопольщину – Лукашук

Нікополь після російських обстрілів, жовтень 2022 року

Російські війська артилерією та дронами атакували Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської облрали Микола Лукашук.

«Російські окупанти не залишають у спокої Нікопольщину. Сьогодні агресор вдарив по Мирівській й Марганецькій громадам. Били і з важкої артилерії, і атакували дронами», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок атак пошкоджені півдесятка приватних будинків, 8 господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач. Ніхто не постраждав.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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