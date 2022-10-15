Через російський обстріл Нікополя постраждали п’ятеро людей – Лукашук

Через російський обстріл Нікополя постраждали п'ятеро людей, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«За оновленими даними, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя з важкої артилерії ураження дістали п‘ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні», – написав він у телеграмі.

За його даними, через обстріл у місті пошкоджено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.

Микола Лукашук додає, що ввечері російські війська з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді – без жертв.

В інших районах Дніпропетровщини сьогодні було спокійно.

Нікопольський район регулярно потерпає від російських обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.