Російська авіація обстріляла Сумщину, поранена людина – ОВА

Російська авіація обстріляла території Миропільської та Хотинської громад Сумської області, поранена людина, повідомив голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Це сталося сьогодні, 7 травня, близько 13:00 ракетами «повітря – земля». Унаслідок обстрілу поранено людину», – написав він у телеграмі.

За даними Держприкордонслужби, російська авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.

«Сьогодні по обіді ворожі літаки, які заходили з боку російської федерації, двічі нанесли ракетно-бомбовий удар по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35», – повідомляють прикордонники у фейсбук.

У ДПСУ зауважують, що обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського загону, але українські прикордонники встигли укритися.

Генштаб Збройних сил України 4 травня попереджав, що війська РФ можуть активізувати обстріли по території Сумської області з Курської області Росії.