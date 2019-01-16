Українські військові розповіли про обстріл вантажівки із солдатами на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл вантажівки унаслідок чого постраждали 10 українських військових, повідомив командир 72 окремої механізованої бригади Руслан Татусь, передає штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Інцидент трапився біля Троїцького на Луганщині.

«Під час здійснення заходів тилового забезпечення підрозділів бригади щодо підвезення продуктів і води на одному із водних опорних пунктів військової частини противник здійснив обстріл із протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля «Урал-4320» та військовослужбовців, які здійснювали його розвантаження», – заявив командир.

Він додав, що п’ять військовослужбовців отримали поранення, два перебуває в тяжкому стані, троє отримали поранення середньої тяжкості. Ще п’ять військовослужбовців отримали бойові травмування (акубаротравми).

«На цей час військовослужбовцям надана кваліфікована медична допомога в одній із міських лікарень із залученням висококваліфікованих медичних працівників», – зазначив командир.

В угрупованні «ЛНР» заперечують звинувачення в обстрілі військового автомобіля.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.