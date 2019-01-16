П’ятеро військових поранені, ще п’ятеро зазнали травм на Донбасі 16 січня – штаб

П’ятеро військових поранені, ще п’ятеро зазнали бойових травм унаслідок обстрілів на Донбасі 16 січня, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню тяжкості та п'ять – бойові травмування (акубаротравми)», – заявили в штабі.

Українські військові звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у чотирьох обстрілах.

Волонтер Мирослав Гай повідомляє, що бойовики підірвали дві вантажівки із солдатами Збройних сил України. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українською армією Бойківського (раніше – Тельманове) та Докучаєвська. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 16 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.