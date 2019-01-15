На Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 14 січня, на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще двох поранено.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 14 січня чотири окупанти загинуло та троє отримали поранення», – ідеться у повідомленні.

З початку доби противник відкривав вогонь в районі селищ Славне та Новоолександрівка. Жоден боєць ОС не постраждав, додали у штабі.

В угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку українських військових минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.