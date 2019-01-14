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14 Січень 2019, Київ 19:59
Новини | Події

Один український військовий загинув, двоє поранені на Донбасі 14 січня – штаб

Військові повідомляють про п’ять обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків

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Один український військовий загинув, двоє поранені внаслідок бойових дій на Донбасі 14 січня, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові повідомляють про п’ять обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків – біля Новомихайлівки, Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосова Донецької області.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 18:20 не повідомляють про бойові дії 14 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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