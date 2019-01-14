ООС: на Донбасі минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 13 січня, на Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.

«За даними розвідки, 13 січня, чотири окупанти загинули та троє отримали поранення», – ідеться в повідомленні.

Як повідомили у штабі, протягом поточної доби бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Новомихайлівки. Одного бійця ОС поранено.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.