Жоден український військовий на Донбасі не постраждав за добу – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про два обстріли українських позицій протягом поточної доби. Йдеться про інциденти поблизу селища Новотошківського та хутора Вільний на Луганщині.

За даними штабу, поранених серед українських військових 12 січня немає.

Угруповання «ЛНР» у свою чергу заявило про 4 обстріли їхніх позицій за добу з 11 на 12 січня (більш конкретних часових рамок вони не наводять).

Представники угруповання «ДНР» натомість вечірнього зведення не публікували.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.