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15 Січень 2019, Київ 20:00
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 15 січня – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі

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Один український військовий поранений на Донбасі 15 січня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог відкривав вогонь з гранатометів в районі селища Славне, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» з автоматичних гранатометів поблизу селища Новоолександрівка», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 18:20 не повідомляють про бойові дії 15 січня.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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