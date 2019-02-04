Вікно в НСЖУ луснуло не через обстріл – поліція

Інформація про те, що пошкодження вікна у будівлі Національної спілки журналістів України у Києві відбулося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї не підтвердилася. Про це повідомили у прес-службі столичного управління Нацполіції.

«Проводиться перевірка для встановлення обставин пошкодження вікна. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – зазначили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що після сьогоднішнього звернення жінки до Шевченківського райвідділку через пошкодження зовнішнього склопакета в будівлі у центрі Києва на місце вирушила слідчо-оперативна група. Факт пошкодження задокументували, з місця події нічого не вилучали.

Раніше сьогодні у Національній спілці журналістів України заявили про обстріл офісу своєї Київської регіональної організації, який стався ще в ніч на 1 лютого. У НСЖУ висловили упевненість, що вікно було пошкоджене з вогнепальної зброї і на відновлення знадобиться до 20 тисяч гривень.