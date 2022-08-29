Поліція: війська РФ за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є жертви

Російські війська за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є жертви, повідомляє у телеграмі Національна поліція України.



За даними відомства, війська РФ застосували ракети, артилерію, РСЗВ «Ураган» і «Град», обстрілів зазнали Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Миколаївка, смт Райгородок, Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка.



«У Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули жителів віком від 36 до 60 років», – йдеться у повідомленні



Російські загарбники, за даними поліції, зруйнували та пошкодили 36 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобазу.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок російських обстрілів 28 серпня на Донеччині загинули 8 мирних жителів – 4 у Бахмуті, 2 у Райгородку, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».