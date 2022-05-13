Влада про вчорашні обстріли Гуляйполя: троє травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок і близько 10 будинків

Внаслідок чергових російських обстрілів, що сталися 12 травня у Гуляйполі, травмовані троє людей, пошкоджені 8 багатоповерхівок та близько десятка приватних будинків, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
За повідомленням, від російської атаки будівлі зазнали значних ушкоджень: зруйновані дахи і вікна, а деякі приміщення від влучання ракет вигоріли вщент.
В Запорізькій ОВА також опублікували фото руйнувань.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.
В ООН станом на 11 травня підтвердити загибель 3541 і поранення 3785 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.
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